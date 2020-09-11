11 сентября православные отмечают большой праздник, посвященный мученической смерти Иоанна Крестителя — Усекновения главы Иоанна Предтечи.

История смерти Иоанна Крестителя описана в Евангелии от Марка. Ему не понравилось, что царь Ирод женился на жене своего брата. Иоанна, за его обличительные слова о Иродиаде, бросили в тюрьму.

На дне рождения Ирода, дочь Иродиады станцевала танец, который очень понравился царю. Ирод обещал все, что она пожелает. Иродиада уговорила дочь попросить отрубленную голову Иоанна. Ирод выполнил клятву.

По народным поверьям, с 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. По народному календарю сегодня нужно собирать урожай репы.

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Именины празднуют: Иван, Олеся, Иоанн.

Народные приметы на 11 сентября:

если дождей нет — зимние дни наступят нескоро;

рано птицы поют — стоит ждать хороших вестей;

гуси и журавли не улетели в теплые края — зима будет теплой.

Что нельзя делать 11 сентября:

пользоваться ножами;

нельзя петь и танцевать;

есть мясо, молоко, рыбу и блюда из них;

есть круглые фрукты и овощи красного цвета.

В этот день:

1297 — шотландцы под руководством Уильяма Храброе Сердце Уоллеса разбили войска английского короля Эдуарда I;

1888 — на открытии промышленной выставки в Торонто проведен первый в мире запись человеческого голоса;

1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков;

1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, привело к многочисленным разрушениям;

1943 — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;

1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;

1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.

2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 в США.

Церковный календарь на сентябрь

Церковный календарь на сентябрь 2020 содержит главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября.