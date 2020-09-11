11 сентября православные отмечают большой праздник, посвященный мученической смерти Иоанна Крестителя — Усекновения главы Иоанна Предтечи.
История смерти Иоанна Крестителя описана в Евангелии от Марка. Ему не понравилось, что царь Ирод женился на жене своего брата. Иоанна, за его обличительные слова о Иродиаде, бросили в тюрьму.
На дне рождения Ирода, дочь Иродиады станцевала танец, который очень понравился царю. Ирод обещал все, что она пожелает. Иродиада уговорила дочь попросить отрубленную голову Иоанна. Ирод выполнил клятву.
По народным поверьям, с 11 сентября обычно начинается бабье лето, которое длится до 22 сентября. По народному календарю сегодня нужно собирать урожай репы.
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Именины празднуют: Иван, Олеся, Иоанн.
Народные приметы на 11 сентября:
- если дождей нет — зимние дни наступят нескоро;
- рано птицы поют — стоит ждать хороших вестей;
- гуси и журавли не улетели в теплые края — зима будет теплой.
Что нельзя делать 11 сентября:
- пользоваться ножами;
- нельзя петь и танцевать;
- есть мясо, молоко, рыбу и блюда из них;
- есть круглые фрукты и овощи красного цвета.
В этот день:
- 1297 — шотландцы под руководством Уильяма Храброе Сердце Уоллеса разбили войска английского короля Эдуарда I;
- 1888 — на открытии промышленной выставки в Торонто проведен первый в мире запись человеческого голоса;
- 1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков;
- 1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, привело к многочисленным разрушениям;
- 1943 — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки;
- 1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов;
- 1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.
- 2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 в США.
Церковный календарь на сентябрь
Церковный календарь на сентябрь 2020 содержит главные православные даты первого месяца осени.
Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.
Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября.