Что взять в поход в горы с палаткой? Список вещей и бюджет

Карпаты для многих — зимние горы: где катаются на лыжах и сноуборде, а вот побывать здесь летом, походить дикими тропами, подняться на вершину, погладить коров и поесть сыра на далекой горной долине в сыроварне — такая возможность редко выпадает. Далее история — о походе в горы с палаткой на одну ночь. Не стоит слишком напрягаться — следует отдохнуть и насладиться? Итак, что надо узнать и сделать перед походом в горы и во сколько это обойдется?

Погода

Первое, с чем нужно определиться перед походом — это, конечно, погода. Идти в разгар лета (и если нет хорошей физической подготовки) это издевательство над собой — жара и усталость не дадут вам насладиться пейзажами. Несмотря на стереотип, что в горах выше и там прохладнее, Карпаты не столь высоки, чтобы их не задела летняя жара в Украине.

Поэтому дальше речь пойдет о путешествии в конце августа — в начале сентября. Постоянных дождей, которые также стереотипно должны были быть в горах, не наблюдалось. Однако, вы должны быть готовы, что погода в горах быстро меняется, а значит обязательно берите с собой дождевик.

Экипировка

Сначала создается впечатление, что перед походом в горы вполне можно обойтись обычными кроссовками и спортивными штанами. Но чем больше готовишься к походу, читаешь куда и сколько идти, как высоко и каким путем, тем больше убеждаешься, что надо одеваться удобнее. Поэтому стоит приобрести треккинговую обувь, штаны для походов и легкие куртки против ветра. Если покупать в конце сезона, то можно приобрести все со значительными скидками. Обязательно возьмите с собой кепки от солнца, а на вечер — теплую одежду, шапку и носки на ночь в палатку.

Палатка

Сначала вам родственники могут посоветовать взять палатку у них — традиционная ошибка тех, кто не хочет что-то покупать, чтобы потом не валялось в доме. Однако надо проверить ее вес — на три места она может весить почти четыре килограмма. Нести такое целый день вместе со всем — это просто мука! Поэтому стоит взять с собой крохотную, а главное легкую, двухместную палатку — ее можно купить быстро и недорого в интернете.

Особых требований не ставьте к ней: главное, чтобы закрывала от ветра, удобно собиралась и складывалась, и главное была не тяжелой — максимум полтора килограмма! А вот спальные мешки должны быть качественными — они должны хорошо складываться, легко нестись и защищать от холода. Карематы под мешки надо брать обязательно — ваши почки вам скажут спасибо. Они легко крепятся к рюкзакам и вообще не тяжелые.

Еда

Есть в горах хочется сильнее, чем на работе в обед — будете голодны почти все время — пусть вас утешает мысль о сыроварне в конце маршрута. Итак, что можно взять с собой:

вермишель, пюре и супы быстрого приготовления;

каши, чтобы запаривать;

сухофрукты и орешки;

колбаса сухая нарезанная;

энергетические батончики;

чай и кофе в пакетиках;

хлеб, сухари или хлебцы.

И самое главное — чем все это запарить? Где взять горячую воду? Не разводить огонь же каждый раз, чтобы выпить чашку чая во время передышки? Очень советуем приобрести газовую горелку! Она настоящее спасение — легкая, легко складывается и литр воды закипает за несколько минут! А сама вода была повсюду — в реках и источниках.

Рюкзаки

В обычный рюкзак вам не влезет и половина всех вещей, обязательно надо специальный для походов. Одного большого на двоих может хватить, а другой человек может взять немного поменьше.

Аптечка

Медикаменты берите те, которые вы всегда принимаете. Но самое главное — наберите побольше пластырей, если обувь новая, то натрет точно.

Вроде бы все? Но повторяю все это — на один день! Если решитесь на больше, то просто возьмите больше пищи и еще больше пластырей.

Куда подниматься и откуда? Вот один из вариантов — подъем на гору Кукул.

Из Киева можно доехать на машине до Ворохты. Там заночевать, оставить машину, на такси доехать до поселка Вороненко и подниматься оттуда. Там есть железнодорожная станция и можно доехать по железной дороге.

Подъем на гору Кукул (1 539 м) — это один из самых легких маршрутов. Его загрузите в приложение, работающее без сети maps.me: оно показывает даже мельчайшие переходы и перелазы.

А почему вообще Кукул? Часть маршрута к этой казалось бы ничем не примечательной вершине проходит параллельно Черногорскому хребту, самому высокому хребту украинских Карпат. То есть, несколько часов можно идти и любоваться Говерлой, Петросом и другими украинскими двутысячниками. В одну сторону дорога — 12 километров. Писали, что их можно преодолеть за четыре часа. Но если вы впервые идете в горы, то это может занять почти вдвое больше.

Вообще-то люди за день поднимаются и опускаются с этой горы, но если хотите попробовать переночевать в палатке, поэтому не торопитесь. Остановитесь, выпейте чая и полюбуйтесь видом. Это дорога для начинающих, только на первых километрах немного круто и топаешь медленно, но потом путь становится более пологим и идти становится очень-очень легко. Тем более, там вокруг звенят колокольчиками коровы и шумит вода и лес, а это так умиротворяюще, не хочется никуда спешить.

К вечеру вы доберетесь до вершины, уставшие, но счастливые, перейдете вершину и спуститесь немного вниз. Там на маршруте будет сыроварня. Для многих — основная цель путешествия! Если бы не сыр, может быть, и не ходили. А вообще так сложно описать впечатления, когда вокруг тебя ни души, только горы и тут вдруг вырастает деревянное здание, скрытое от ветра между деревьев. У хозяина полтора десятка коров и он делает роскошный домашний сыр, пахнущий дымом. У него также можно пополнить и запасы воды.

Место ночевки выбирайте тщательно — чтобы не было ветра, чтобы была ровная поверхность — иначе будет болеть спина и будете сползать все время. Ложитесь спать пораньше (думаю, это не будет проблемой, потому что вы устанете и просто рухнете), но это надо для того, чтобы увидеть восход солнца в горах!

Не хватит слов, чтобы описать и передать на фото — это стоит увидеть собственными глазами.

Назад возвращаться уже быстрее. Во-первых, идти вниз (хотя нагрузка на суставы больше, чем вверх — это шокирует всех, кто не ходит в горы). И во-вторых, меньше еды — рюкзаки легче. Советуем спускаться вниз по другому маршруту и вернуться не туда откуда вы начинали подъем, а сразу в Ворохту.

Бюджет первого похода с палатками (без дороги к месту подъема)

4 100 грн — две пары трекинговой обуви;

2 300 грн — две пары брюк для похода;

800 грн — куртка;

1 600 грн — газовая горелка и сам газовый баллон;

1 тис. грн — палатка;

114 грн — сыр в горах;

400 грн — еда (вермишель, пюре, каша, чай, кофе, батончики, колбаса);

600 грн — два каремата (у нас были свои);

1 600 грн — два скромные спальные мешки (у нас тоже были свои).

Все вместе: 11 974 грн

Сумма получается впечатляющая, как для одного дня похода, но вы можете пойти в долгий поход и плюс у вас это снаряжение остается, а значит на следующие путешествия надо будет покупать только еду.

Поход в горы с палаткой никогда не сравнится с отдыхом на море или в spa-салоне. Да, там не болят ноги, хорошо спится и может быть загар, но там нет ощущения победы над природой, когда ты прилагаешь усилия и достигаешь вершин буквально, когда ты уставший, но очень счастлив, что победил и природу, и себя. К тому же там очень вкусный сыр.

Ольга Кучер