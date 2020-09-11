В пятницу, 11 сентября, Луна пребывает в знаке Рак. Это 23 лунный день.

Один из нейтральных дней. В этот период астрологи рекомендуют больше внимания уделить саморазвитию и решению накопившихся проблем.

Это неблагоприятный день для общения с начальством, все важные разговоры лучше отложить на более благоприятный период.

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11 сентября у многих будет ощущаться спад энергии. Несмотря на это не стоит бояться важных разговоров, ведь они могут привести вас к успеху.

В 23 лунный день стоит избегать суеты. Активность в этот день — бесполезный расход сил.

Нужно благоприятно оценивать результаты своего труда и прожитый период. Из-за повышенной эмоциональности возможны конфликты, однако не стоит остро реагировать на замечания.

В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.