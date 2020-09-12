День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 12 сентября. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.
Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.
Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.
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Факты ICTV собрали поздравления с днем ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.
К слову, сегодня также празднуют День программиста и День украинского кино. Подробнее — в календаре праздников на сентябрь 2020.