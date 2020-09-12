Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Александра — лучшие поздравления в картинках

День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 12 сентября. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.

Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.

Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Факты ICTV собрали поздравления с днем ​​ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

К слову, сегодня также празднуют День программиста и День украинского кино. Подробнее — в календаре праздников на сентябрь 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка