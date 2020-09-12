12 сентября 2020 в Украине празднуют неофициальный праздник — День программиста, который ежегодно отмечается в 256-й день года.

Этот день выбрали, поскольку число 256 тесно связано с компьютерами.

Оно соответствует количеству чисел, которые можно представить, используя один 8-битный байт.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем программиста.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

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В век высоких технологий

Без программ не обойтись,

Программисты ежедневно

Легче делают нам жизнь!

Мы хотим вас всех поздравить

С этим праздником, друзья,

Мы вам очень благодарны,

Нам без вас уже нельзя!

***

Программист наш дорогой,

Восхищаемся тобой,

Умный ты такой, аж страшно,

Программисту это важно!

И еще ты компанейский,

У тебя все по-житейски,

Ты и выглядишь прекрасно,

И работать с тобой классно!

Мы сердечно поздравляем,

И успехов пожелаем,

И любви, и вдохновенья,

И, конечно же, везенья!

***

Мир компьютерных систем,

Мониторов, микросхем,

Мастера “мышей” и “клавы”,

Мы поздравить Вас всех рады

С Вашим днем — днем программиста,

Пожелаем только “чистых”

Файлов, папок и архивов,

Чтобы “памяти” хватило,

Жить без вирусов и сбоев,

И компьютеров Вам новых,

Мышки маленький щелчок —

Вам от всех нас поздравок!

***

Кибернетики шаман!

Хан компьютерных программ!

Цифровой колдун системы

От ядра до микросхемы!

Электронный Аладдин,

Веб-дизайна господин.

И продвинутость их в том:

Превратят железа ком

И пластмассовый набор

В совершеннейший прибор!

Получай же поздравок —

Он признаний всех листок!

***

Искусства тонкого ценитель,

В ПК и технологий век,

Программ создатель и творитель,

Незаменимый человек!

Сегодня праздник твой, желаем

Всегда востребованным быть,

В компах проблемы исправляя,

В любви, достатке, счастье жить!

С Днем Программиста поздравленья

От нас сердечно принимай,

Все новшества и обновленья

В своей среде не упускай!

***

За компьютером проводит

Программист наш целый день,

Алгоритмы, схемы сводит,

Ведь программы — его цель!

Мы желаем новых знаний,

Свежих мыслей и идей,

Лишь удачных начинаний,

И успехов лишь везде!

***

Программисту в день особый

Больше премий и пособий,

И любви, и уважения,

Делом Вашим восхищения!

Для такой сложной работы

Очень много ведь заботы.

Пусть здоровье не подводит,

Вирус сеть Вашу обходит!

И спина пусть не болит,

Не тревожит Вас артрит,

Деньги капают в мешок,

От души Вам поздравок!

Праздники в сентябре 2020

13 сентября – это также День танкиста, который в Украине отмечают с 1997 года.

До конца сентября 2020 профессиональные праздники еще отметят работники нефтегазовой промышленности, спасатели, изобретатели, фармацевты, а также лесники и сотрудники туристических агентств.