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Лучшие поздравления в открытках на День программиста

День программиста в 2020 году отмечают 12 сентября, на 256 день в году.

Если год не является високосным, то дата празднования профессионального праздника программиста приходится на 13 сентября.

Эту дату отмечают не только в Украине, но и 24 других странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии.

Читайте: Календарь церковных праздников на сентябрь 2020

Именно 256 день выбрали не случайно. Это число соответствует такому же количеству чисел, которые можно представить с помощью одного 8-битного байта, распространенной единицы измерения объема данных.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках с Днем программиста.

день програміста

день програміста

день програміста

день програміста

день програміста

Календарь праздников на сентябрь

В календаре праздников на сентябрь 2020 насчитывается 16 различных дат. Большинство из них посвящены профессиональным праздникам.

Кроме этого, в первый месяц осени отмечают: День мира, День туризма, День украинского кино и День усыновления.

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