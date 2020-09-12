12 сентября отмечают День украинского кино. Праздник учрежден в 1996 году указом президента Украины № 52/96.
Также 12 сентября отмечают творческий праздник Международный день вязания крючком. Популярность этой технике обеспечила ее простота, если сравнивать с вязанием спицами.
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С 2020 года ежегодно во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, который проходит под патронатом Красного Креста и Красного Полумесяца.
Именины: Даниил, Ефрем, Максим, Игнат, Макар, Семен, Алексей, Александр, Григорий, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Гавриил, Арсений, Елизавета, Ангелина и Евгения.
Народные приметы на 12 сентября:
- Если в этот день будет теплый вечер и звездная ночь, то это к хорошему урожаю в следующем году.
- Если заметите паутину на растениях, то это к теплой погоде.
- Если вы сегодня рассыпете соль, то это к супружеской измене.
Что нельзя делать 12 сентября:
- не стоит играть в азартные игры, потому что весь год будете в проигрыше;
- нельзя мыть голову.
- также 12 сентября запрещено плакать.
Церковный календарь на сентябрь
В церковном календаре на сентябрь 2020 содержатся главные православные даты первого месяца осени.
Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.
Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября.