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Факты / Lifestyle

День украинского кино — какие праздники 12 сентября

12 сентября отмечают День украинского кино. Праздник учрежден в 1996 году указом президента Украины № 52/96.

Также 12 сентября отмечают творческий праздник Международный день вязания крючком. Популярность этой технике обеспечила ее простота, если сравнивать с вязанием спицами. 

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

С 2020 года ежегодно во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, который проходит под патронатом Красного Креста и Красного Полумесяца.

Именины: Даниил, Ефрем, Максим, Игнат, Макар, Семен, Алексей, Александр, Григорий, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Гавриил, Арсений, Елизавета, Ангелина и Евгения.

Народные приметы на 12 сентября:

  • Если в этот день будет теплый вечер и звездная ночь, то это к хорошему урожаю в следующем году.
  • Если заметите паутину на растениях, то это к теплой погоде.
  • Если вы сегодня рассыпете соль, то это к супружеской измене.

Что нельзя делать 12 сентября:

  • не стоит играть в азартные игры, потому что весь год будете в проигрыше;
  • нельзя мыть голову.
  • также 12 сентября запрещено плакать.

Церковный календарь на сентябрь

В церковном календаре на сентябрь 2020 содержатся главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября.

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