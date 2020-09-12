Как стать программистом с нуля

Технологии все больше облегчают работу человека. Но стремительное развитие невозможно без программистов — людей, которые обеспечивают нам эти технологии, уход за ними и постоянное их обновление.

В последнее время программирования стало одной из самых перспективных профессий в современном мире. Но нужно помнить — к работе должна лежать душа.

Программирование делят на три условных вида:

прикладное — создание общей модели;

системное, разрабатывает ядро ​​проекта и драйверы;

веб — работа над интернет-сайтами.

Какие навыки нужны программисту

Айтишник должен уметь концентрировать внимание и умения долго выполнять монотонную работу. Также важны прикладные знания предмета, математический склад ума и высокая психологическая устойчивость.

Если обладать фундаментальными умениями, можно начать изучение языков Java или PHP.

Средний возраст ИТ-специалиста в 2015 году был 27 лет, сейчас он 28 лет.

Зарплаты программистов

Зарплаты в Украине начинающих программистов начинаются от $1 тыс. По данным портала Dou, специалист с трехлетним опытом может рассчитывать на $2 тыс.

В начале сентября, издание Business Insider опубликовало подборку зарплат ИТ-специалистов в Facebook. Цифры собрали из открытых данных, поскольку Facebook показал предложения по зарплате в заявках на получение виз для сотрудников.

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Зарплаты указаны за год, без налогов:

Data scientist от $110 659 до $216 331;

Инженер данных от $110 000 до $195 424;

Менеджер по инжинирингу от $171 000 до $280 000;

Продуктовый дизайнер: от $105 000 до $199 355;

Фронтенд-инженер от $110 000 до $225 000;

Где учиться на программиста

Есть три варианта для учебы на программиста. Это классическое образование в университете. Сейчас почти все университеты страны открывают факультеты программирования. Но лучшими считают политехнические институты, которые есть в Днепре, Киеве, Львове или Харькове.

Здесь можно узнать основы программирования и алгоритмов. Но нужно понимать, что обучение будет длиться минимум четыре года и нужно пройти серьезный конкурс.

В ИТ-кластере Львовской политехники подсчитали, что у них есть конкурс в 4 человека на одно учебное место. Среди самых популярных направлений — Системы искусственного интеллекта, Кибербезопасность и Программная инженерия.

Самообразование

Самообразование в ИТ становится все более доступным. 33-летний Андрей Якнюк полтора года самостоятельно изучал программирование для мобильных устройств в систему Android. Сейчас нашел работу в одной из международных компаний, где занимается разработкой мобильного приложения для управления бытовыми устройствами.

— Изучал язык с помощью онлайн-курса, читал учебные книги. Это все было очень трудно, ведь никто меня не контролировал. Все время обучения жил в родительском доме на их шее. Но сейчас я уже могу их содержать, — рассказал Якнюк.

Андрей продолжает учиться на курсах в одной из академий, которая действует в ИТ-компании.

— Нужно понимать, что учиться придется до конца жизни. Каждый год все меняется, поэтому не получится работать как на заводе. Ежедневно нужно осваивать новые знания, — добавил Якнюк.

Он советует сначала изучить английский язык, потому что учебная литература написана ней. Первые курсы можно найти на проектах Сoursera или Codeplayer.

Курсы

На курсах можно понять, как правильно анализировать задачи и строить алгоритмы программы, используя условные и циклические конструкции. Также важно объяснять поведение простых программ.

После курсов легче найти работу или стать фрилансером. Например, курсы IT Education Academy предлагают пройти стажировку лучшим выпускникам с высокими баллами.

День программиста 2020

Праздник отмечается ежегодно на 256-й день года — 13 сентября. Если год високосный, то День программиста отмечается 12 сентября.

Выбор даты неслучаен — она соответствует количеству, которые можно представить с помощью одного 8-битного байта.

Источник: DOU.UA, Львовская политехника