Погода на 12 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 12 сентября, ожидается теплая и достаточно ясная погода.

В западных регионах синоптики прогнозируют ясную погоду, местами облачную. Температура днем 21-25.

На Севере страны также не ясно и без осадков. Воздух прогреется до 24 днем и 11 ночью.

В центральных областях 22-25 днем и 8-11, без осадков.

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На Востоке облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут 22-24 днем и 7-10.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к досрочно теплой и ясной погоде. Воздух прогреется до 28 днем и 17 ночью.

Погода в сентябре

Погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень.

Дожди могут уйти в конце месяца.

Погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года, согласно отчетам метеорологической организации при ООН.