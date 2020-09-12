Погода на 12 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Lifestyle

Тепло и ясно: прогноз погоды на 12 сентября (КАРТА)

В Украине сегодня, 12 сентября, ожидается теплая и достаточно ясная погода.

В западных регионах синоптики прогнозируют ясную погоду, местами облачную. Температура днем 21-25.

На Севере страны также не ясно и без осадков. Воздух прогреется до 24 днем и 11 ночью.

В центральных областях 22-25 днем и 8-11, без осадков.

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На Востоке облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут 22-24 днем и 7-10.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к досрочно теплой и ясной погоде. Воздух прогреется до 28 днем и 17 ночью.

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