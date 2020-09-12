Российская соцсеть ВКонтакте снова доступна в Украине без использования специальных программ, по типу VPN.
Соцсеть смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении, о чем она сама и сообщила.
Пользователям стали приходить письма, что надо обновили приложение и тогда им можно пользоваться без помех.
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После обновления мы действительно смогли зайти Вконтакте, не используя другие программы.
Более того, в верифицированной группе VK Украины, которая была неактивной с апреля 2018 года, сегодня появилось новое сообщение — о появлении ленты Украина.
Блокировка Вконтакте
17 мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях СНБО, которые предусматривали блокирование российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекс и ряда других ресурсов.
С тех пор этот запрет ккраинская власть постоянно продолжает. После смены власти запрет осталась в силе, последний раз его продлили в мае 2020 года.