Российская соцсеть ВКонтакте снова доступна в Украине без использования специальных программ, по типу VPN.

Соцсеть смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении, о чем она сама и сообщила.

Пользователям стали приходить письма, что надо обновили приложение и тогда им можно пользоваться без помех.

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После обновления мы действительно смогли зайти Вконтакте, не используя другие программы.











Вконтакте обошла блокировку и снова доступна в Украине / 3 фотографии

Более того, в верифицированной группе VK Украины, которая была неактивной с апреля 2018 года, сегодня появилось новое сообщение — о появлении ленты Украина.

Блокировка Вконтакте

17 мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях СНБО, которые предусматривали блокирование российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекс и ряда других ресурсов.

С тех пор этот запрет ккраинская власть постоянно продолжает. После смены власти запрет осталась в силе, последний раз его продлили в мае 2020 года.