В субботу, 12 сентября, Луна пребывает в знаке Рак. Это 24 лунный день.

В этот период астрологи рекомендуют хорошо отдохнуть и провести время с близкими.

Хороший день для занятий домашними делами. В этот период стоит навести порядки в доме.

Чтобы все в дальнейшем складывалось благоприятно, необходимо правильно расставлять приоритеты. Стоит отказаться от планов, которые могут ничего хорошего не принести.

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В 24 лунный день у многих будет теряться жизненная энергия, но это не повод оставлять все начатые дела на потом.

12 сентября стоит создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.

Этот день способствует строительству дома, сельскохозяйственным работам, покупке и продаже недвижимости.

В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных