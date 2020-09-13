Погода в Украине 13 сентября будут солнечной и безоблачной. Средняя температура воздуха днем ​​будет +25 градусов.

На Западе страны синоптики прогнозируют от +23 до +30 градусов днем, а ночью температура опустится до +10.

На Севере предполагается до +27 градусов, в Киеве от +25 днем ​​и до +9 ночью.

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В восточных областях страны ожидается солнце, а столбик термометра также поднимется до +27 градусов днем, а ночью станет прохладнее — до +9.

На Юге страны ночью будет теплее — до +16 градусов, а днем ​​температура дойдет до +29.

Погода в сентябре

Погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень. Дожди могут уйти в конце месяца.

Согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года.