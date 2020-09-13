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Факты / Lifestyle

День памяти жертв фашизма: какой праздник 13 сентября

На воскресенье 13 сентября припадает довольно много праздников и памятных дней. В этот день чтят память жертв фашизма.

Также на завтра выпадает День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, День танкиста и День бабушек и дедушек в нескольких странах.

Интересно, что в США 13 сентября отмечают Национальный день арахиса и шоколада.

По церковному календарю выпадает Положение пояса Пресвятой Девы Марии — драгоценной христианской реликвии.

Именины 13 сентября празднуют Александр, Арсений, Виктория, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Макар, Павел, Федор, Яков.

Народные приметы на 13 сентября:

  • Именно 13 сентября журавли собираются возле болот и решают, как и куда им отправиться на зимовку.
  • Лебеди собрались стаей и улетают на юг — к снегопаду.
  • Рябину в этот день не собирали, чтобы птиц не беспокоить.
  • Журавли низко летят — зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.
  • Увидеть во сне клюкву — к сплетням и слезам.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 13 сентября: 

  • нельзя гадать;
  • нельзя смотреть через левое плечо,
  • нельзя играть в азартные игры.

Церковный календарь на сентябрь

Церковный календарь на сентябрь 2020 содержит главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.

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