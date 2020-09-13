На воскресенье 13 сентября припадает довольно много праздников и памятных дней. В этот день чтят память жертв фашизма.

Также на завтра выпадает День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, День танкиста и День бабушек и дедушек в нескольких странах.

Интересно, что в США 13 сентября отмечают Национальный день арахиса и шоколада.

По церковному календарю выпадает Положение пояса Пресвятой Девы Марии — драгоценной христианской реликвии.

Именины 13 сентября празднуют Александр, Арсений, Виктория, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Макар, Павел, Федор, Яков.

Народные приметы на 13 сентября:

Именно 13 сентября журавли собираются возле болот и решают, как и куда им отправиться на зимовку.

Лебеди собрались стаей и улетают на юг — к снегопаду.

Рябину в этот день не собирали, чтобы птиц не беспокоить.

Журавли низко летят — зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Увидеть во сне клюкву — к сплетням и слезам.

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Что нельзя делать 13 сентября:

нельзя гадать;

нельзя смотреть через левое плечо,

нельзя играть в азартные игры.

Церковный календарь на сентябрь

Церковный календарь на сентябрь 2020 содержит главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября является Усекновения главы Иоанна Предтечи и Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.