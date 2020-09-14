Борщевик – это трава Геракла, высотой от 50 до 250 см. Многолетнее травянистое растение отличается от других тем, что при повреждении зеленых частей появляется неприятный запах.

Борщевик разрастается преимущественно на заброшенных полях и берегах водоемов, но также в последнее время он начал подступать к городу, вытесняя другие растения.

В прозрачном соке борщевика содержатся фурокумарины. Это вещества, которые резко повышают чувствительность. Таким образом, могут наблюдаться дерматиты, которые протекают как ожоги первой, второй и в некоторых случаях третьей степени.

Читайте: В два раза больше руки и поедает птиц: в Австралии сняли паука-монстра

Что делать в случае ожогов растением:

Промыть пораженные места водой с мылом;

Приложить к поврежденной коже примочку из раствора фурацелина;

Обработать пораженные места средством от ожогов;

Избегать попадания солнечных лучей на протяжении двух суток.

После оказания первой помощи необходимо обратиться за помощью к врачу.

Одно из самых распространенных заболеваний на планете – аллергия. Поэтому людям, склонным к аллергии, заросшие амброзии лучше обходить.

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, чтобы не сделать себе еще хуже.

Источник: УЗ Городской клинический кожно-венерологический диспансер