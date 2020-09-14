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Факты / Lifestyle

День ангела Татьяны: поздравления в СМС и открытках

День ангела Татьяны празднуют 14 сентября.

Имя Татьяна (с греческого — Тату) переводится как основательница.

У женщин и девушек с именем Татьяна искренний характер, спокойный темперамент, и они всегда готовы прийти на помощь друзьям.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

В День ангела Татьяны Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

***

С днем Ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.

Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!

***

Если скажут: Женщина сильная —
Татьяна, это о тебе!
Я хочу, чтоб была ты счастливою,
Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные
Поздравления и признанья!
Радость пусть будет бесконечною,
Воплощая твои желанья!

***

Желаю быть от счастья пьяной
В день именин тебе, Татьяна,
Красивой самой оставайся,
Люби и чаще улыбайся,

Имей ты к жизни аппетит —
Пусть будет пусть любой открыт
Такой красавице, как ты,
Пусть исполняются мечты!

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День ангела Татьяны: поздравления в открытках и СМС

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По мнению астрологов, следование советам лунного календаря влияет на рост и здоровье волос.

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