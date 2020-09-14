День ангела Татьяны: поздравления в открытках и СМС

День ангела Татьяны празднуют 14 сентября.

Имя Татьяна (с греческого — Тату) переводится как основательница.

У женщин и девушек с именем Татьяна искренний характер, спокойный темперамент, и они всегда готовы прийти на помощь друзьям.

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В День ангела Татьяны Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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С днем Ангела-хранителя

Татьяну поздравляем!

Счастья бесконечного

И радости желаем.

Будь игривой и открытой

Чаще улыбайся.

Влюбляйся, весело живи

И миром наслаждайся!

***

Если скажут: Женщина сильная —

Татьяна, это о тебе!

Я хочу, чтоб была ты счастливою,

Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные

Поздравления и признанья!

Радость пусть будет бесконечною,

Воплощая твои желанья!

***

Желаю быть от счастья пьяной

В день именин тебе, Татьяна,

Красивой самой оставайся,

Люби и чаще улыбайся,

Имей ты к жизни аппетит —

Пусть будет пусть любой открыт

Такой красавице, как ты,

Пусть исполняются мечты!

Календарь стрижек на сентябрь 2020

Факты ICTV составили лунный календарь стрижек на сентябрь 2020, в котором описаны значения каждого из дней первого месяца осени.

По мнению астрологов, следование советам лунного календаря влияет на рост и здоровье волос.