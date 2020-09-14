Гороскоп 2020 на сентябрь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на сентябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Первый месяц осени достаточно сложный, с 6 сентября Марс, планета активности, останавливается в знаке Овна и готовится перейти в фазу ретроградного движения на два месяца — с 10 сентября до 14 ноября. Стационарность Марса приносит остановку во всех делах, чаще ломается техника и автотранспорт.

Марс определяет работоспособность, активность и инициативность человека, способ самоутверждения. В сентябре любые действия, связанные с борьбой, личной энергией, напором, проявлением лидерских качеств, значительно снижаются.

Пришло время пересмотреть свою физическую активность, сферу деятельности. Ретроградность Марса способствует появлению лени, может давать нежелание работать над собой, проявлять свою волю, брать на себя ответственность.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Гороскоп для Овнов

Происходят перемены во всех сферах реализаций и принятия решений. В сентябре лучше ничего нового не начинать, а заняться планированием или корректировкой существующих проектов. У Овнов появляется возможность выйти на новый уровень, но для этого нужно пересмотреть свои действия.

Подходящий период для того, чтобы проанализировать способы достижения жизненных целей. В результате, можно получить качественное изменение во всех сферах. Также, в этот период появляются люди из прошлого – давние партнеры по личным или деловым взаимоотношениям.

Гороскоп для Тельцов

Проблемы в деловых отношениях и общении, в личной и социальной сферах, возникают из-за игнорирования интересов и идей партнеров.

Возможны мелкие неудачи и неприятности, даже незначительные потери и убытки, издержки, но они могут усугубиться расточительностью и необдуманностью трат и вложений, расходами на удовольствия и развлечения, личную жизнь.

У социально активных людей повышается способность воздействовать на умы, возрастает творческая энергия, активность в борьбе за утверждение своих интересов и идей.

Гороскоп для Близнецов

Для успешной работы и эффективного урегулирования конфликтов, необходимо обдумывание ситуаций холодной и ясной головой.

Хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов, а также страхования, долгов, алиментов, наследства. Возможно поступление тайной информации, необычных известий. Подходящее время для любого вида деловой и умственной деятельности, для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

Прекрасный период для укрепления здоровья, медицинских процедур, получения консультаций.

Гороскоп для Раков

Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Благоприятное время для разговора с родными и близкими, то этот день подходит для конструктивных обсуждений семейных вопросов.

Выполнение профессиональных обязанностей, деловая жизнь затрудняется домашними или личными проблемами, но в целом, сентябрь будет очень продуктивным для вас.

Вынужденная экономия обостряет семейные противоречия. Удовлетворяющие результаты получите при посещении официальных инстанций.

Гороскоп для Львов

Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание.

Если сосредоточиться на своих целях, то внезапно ситуация может проясниться, но, скорее всего, они получат иную перспективу. Благоприятный период для любых дел и для взаимоотношений, но старайтесь выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы партнёру было комфортно.

Подходящее время для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком.

Гороскоп для Дев

Хороший день для устранения противоречий с детьми, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Достигаете успеха в социальной и общественной деятельности, удачно завершаете работы и проекты.

Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом, вы обретаете уверенность и надежность. Но старайтесь не допускать перерасхода бюджета, т.к. склонность к крупным тратам, возрастает.

Благоприятный период для переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими, а также для финансовых операций, юридических и правовых дел.

Гороскоп для Весов

Получаете поддержку сотрудников и компаньонов, личные взаимоотношения значительно улучшаются. Хороший период для самообразования, повышения квалификации.

Участие в общественно-политической жизни в дальнейшем поможет вам в достижении целей. Уделите внимание благотворительности, помогайте нуждающимся.

Благоприятное время для командировок, ответственных выступлений, заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей. Успешны деловые контакты с иностранными гражданами и фирмами.

Гороскоп для Скорпионов

Сила воли, изобретательность и напор, возросшие в этот период, дадут вам возможность многое изменить в жизни и удачно решить ключевые задачи. Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного.

Подходящее время для обращения в официальные органы, государственные структуры. Период благоприятен для того, чтобы улучшить, качественно изменить свои любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе мешает вашему развитию.

Гороскоп для Стрельцов

Ослабляются многие негативные факторы. Обстоятельства подталкивают вас к серьезным изменениям, в том числе для ремонта или переоборудования жилья, для переезда и т.п.

Это хороший период для объяснений, выяснения личных и семейных отношений, но также и для начала давно назревшего бракоразводного процесса, решения вопроса об алиментах. Подходящее время для корректировки и пересмотра деловых взаимоотношений.

Появляются идеи и планы, а также перспективы их реализации. Хорошее настроение могут испортить задержки в получении информации или новостей.

Гороскоп для Козерогов

Возможны неприятные известия, неразбериха в служебных вопросах, нарушение трудового распорядка, транспортные проблемы, приносят дополнительные проблемы, мелкие неудачи расшатывают нервную систему.

Увеличивается вероятность неправильного распределения средств. Остерегайтесь принимать важные решения, если возможно, отсрочьте поездки за рубеж, совещания и выступления, рекламные мероприятия.

Уверенность и комфорт сейчас в первую очередь зависит от ясности и порядка — не только в вещах, но и в мыслях, эмоциях.

Гороскоп для Водолеев

Открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Период выдержки, спокойствия и концентрации. Отодвинутые на длительный период дела могут быть благополучно разрешены.

Таким же благоприятным это время будет для планирования долгосрочных проектов на будущее. Можно ожидать поощрения от начальства, повышения в должности, благорасположения влиятельных лиц, обретение покровителей.

Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Возможен определенный прогресс в материальном отношении, вам отдают все, что должны.

Гороскоп для Рыб

Несколько необъективно оцениваете окружающую ситуацию и поэтому легко можете стать жертвами собственной фантазии. Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано иначе.

Опасайтесь обмана со стороны деловых партнеров, но и сами соблюдайте предельно возможную честность. Будьте осторожны на дорогах и в транспорте.

В то же время возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремление к творческому самовыражению. В сфере личных взаимоотношений происходят улучшения.

Ранее Факты ICTV публиковали восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.