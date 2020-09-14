Магнитные бури 2020 в сентябре: даты магнитных бурь

Магнитные бури в сентябре 2020 будут слабыми и непродолжительными.

В сентябре ожидается лишь два дня, когда будет фиксироваться колебание магнитного поля. Это произойдет в конце месяца.

Магнитные бури в сентябре будут средними, потому не должны отразиться на физическом здоровье. Однако, очень чувствительные люди могут испытать незначительный дискомфорт.

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Магнитные бури в сентябре:

29 сентября — средняя буря;

30 сентября — средняя буря.

Симптомы во время магнитных бурь:

мигрень;

скачки давления;

ломота в теле и усталость;

болезненные ощущения в суставах;

смена настроения;

бессоница или наоборот слишком длинный сон.

Как облечить состояние во время магнитных бурь:

чаще бывать на свежем воздухе;

спать не менее восьми часов в сутки;

употреблять чистую воду — минимум два литра в сутки;

не пить алкоголь и не курить в эти дни;

отказаться от жирного и острого, а также не пить кофе;

избегать стресса.

Причиной появления магнитных бурь является эхо от взрывов на Солнце. Они могут длиться от пары часов до нескольких дней.

Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.