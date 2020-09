В сети появилось видео, на котором, предположительно, видно заднюю часть корпуса iPhone 12 Pro.

Судя по кадрам, Apple решила вернуться к прямоугольному дизайну с плоскими гранями, как это было в iPhone 4 и 5.

Также сохранили узнаваемый квадратный блок основной камеры, но в блоке с тремя большими отверстиями под обычными модулями камеры появилось еще одно небольшое отверстие снизу, которое, вероятно, предназначено для сканера LiDAR, как у представленного в марте iPad Pro 2020.

Кроме того, на видео попал кольцевой модуль новой системы беспроводной зарядки с магнитным позиционированием, который вроде как состоит из 36 магнитов. Благодаря этому, сильные магниты автоматически будут размещать смартфон в оптимальном положении на зарядке.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020