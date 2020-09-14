PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что подарить отцу — 5 идей подарков

20 сентября отмечается Всенародный день отца 2020. Несмотря на то, что это неофициальный праздник, многие проводят традиционные праздничные мероприятия, чтобы подчеркнуть важность папы в жизни.

В Украине День отца ранее отмечали на неофициальном уровне в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября.

В преддверии Всенародного дня отца Факты ICTV подготовили лучшие идеи подарков.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Незабываемые впечатления

Всегда одним из лучших подарков считались впечатления, которые навсегда останутся в памяти. Учебный полет на самолете, тест-драйв суперкара или мастер-класс управления яхтой – есть  самые разнообразные варианты, что подарить папе на День отца.

яхта

Гаджеты

Этот вариант подарка подойдет как для любителей спорта, так и для тех, кто не представляет своей жизни без путешествий. Полезные в быту гаджеты, такие как увлажнитель воздуха, робот-пылесос, беспроводной внешний аккумулятор будут полезными и приятными для каждого мужчины.

День отца в Украине 2020: идеи подарков для папы

Подарочный набор

Собрать набор можно как самостоятельно, учитывая все свои пожелания, так и купить уже готовый. Особой популярностью пользуются наборы с орехами, алкоголем и сладостями.

День отца в Украине 2020: идеи подарков для папы

Мини бар

Это отличное решение для тех, кто не знает точно, что подарить папе на День отца. Такой бар понравится не только любителям изысканных алкогольных напитков, но тем, кто желает украсить интерьер.

День отца в Украине 2020: идеи подарков для папы

Аксессуары

Такие подарки стоит дарить мужчинам, которые любят практичность. Это могут быть именные запонки, браслеты, зажигалки, полотенца и даже фартуки.

День отца в Украине 2020: идеи подарков для папы

В сентябре христианский мир будет праздновать два больших праздника. Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка