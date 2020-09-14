День отца в Украине 2020: идеи подарков для папы

20 сентября отмечается Всенародный день отца 2020. Несмотря на то, что это неофициальный праздник, многие проводят традиционные праздничные мероприятия, чтобы подчеркнуть важность папы в жизни.

В Украине День отца ранее отмечали на неофициальном уровне в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября.

В преддверии Всенародного дня отца Факты ICTV подготовили лучшие идеи подарков.

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Незабываемые впечатления

Всегда одним из лучших подарков считались впечатления, которые навсегда останутся в памяти. Учебный полет на самолете, тест-драйв суперкара или мастер-класс управления яхтой – есть самые разнообразные варианты, что подарить папе на День отца.

Гаджеты

Этот вариант подарка подойдет как для любителей спорта, так и для тех, кто не представляет своей жизни без путешествий. Полезные в быту гаджеты, такие как увлажнитель воздуха, робот-пылесос, беспроводной внешний аккумулятор будут полезными и приятными для каждого мужчины.

Подарочный набор

Собрать набор можно как самостоятельно, учитывая все свои пожелания, так и купить уже готовый. Особой популярностью пользуются наборы с орехами, алкоголем и сладостями.

Мини бар

Это отличное решение для тех, кто не знает точно, что подарить папе на День отца. Такой бар понравится не только любителям изысканных алкогольных напитков, но тем, кто желает украсить интерьер.

Аксессуары

Такие подарки стоит дарить мужчинам, которые любят практичность. Это могут быть именные запонки, браслеты, зажигалки, полотенца и даже фартуки.

В сентябре христианский мир будет праздновать два больших праздника. Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.