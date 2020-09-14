Православные верующие 14 сентября чтят память Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.

Симеон Столпник — христианский святой, преподобный, основатель новой аскезы — столпничество, аскет.

Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими аскетическими подвигами. Что же касается Марфы Каппадокийской, то она была матерью Симеона Столпника.

В понедельник, 14 сентября, именины отмечают: Семен, Татьяна, Наталья, а также Марфа.

Народные приметы и традиции

Если Семенов день выдался ясным, то и вся осень будет теплой.

Если на бабье лето луга опутаны паутиной — к затяжной осени.

Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму.

Дует ветер с южной стороны — зимой будет достаточно тепло.

Сухая погода — осенью тоже будет мало дождей.

Гуси уже улетели в теплые края — по приметам, зима наступит рано.

Погода дождливая — осень будет с большим количеством осадков.

Много паутины — осень будет сухой и длинной.

Если человек родился 14 сентября, то его талисманом будет амазонит.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

Что нельзя делать

Нельзя в этот день ссориться с родными, потому что не помиритесь до Рождества.

Не стоит сейчас много работать, потому что так и не сможете до конца года полноценно отдохнуть.

Не следует сегодня злоупотреблять алкоголем и слишком много есть.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.