Православные верующие 14 сентября чтят память Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.
Симеон Столпник — христианский святой, преподобный, основатель новой аскезы — столпничество, аскет.
Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими аскетическими подвигами. Что же касается Марфы Каппадокийской, то она была матерью Симеона Столпника.
В понедельник, 14 сентября, именины отмечают: Семен, Татьяна, Наталья, а также Марфа.
Народные приметы и традиции
- Если Семенов день выдался ясным, то и вся осень будет теплой.
- Если на бабье лето луга опутаны паутиной — к затяжной осени.
- Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму.
- Дует ветер с южной стороны — зимой будет достаточно тепло.
- Сухая погода — осенью тоже будет мало дождей.
- Гуси уже улетели в теплые края — по приметам, зима наступит рано.
- Погода дождливая — осень будет с большим количеством осадков.
- Много паутины — осень будет сухой и длинной.
- Если человек родился 14 сентября, то его талисманом будет амазонит.
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Что нельзя делать
Нельзя в этот день ссориться с родными, потому что не помиритесь до Рождества.
Не стоит сейчас много работать, потому что так и не сможете до конца года полноценно отдохнуть.
Не следует сегодня злоупотреблять алкоголем и слишком много есть.
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