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Факты / Lifestyle

В атмосфере Венеры обнаружили фосфин — возможный признак жизни

На второй от Солнца планете Венере нашли фосфин. Ученые это вещество называют возможным показателем для существования живых организмов.

Из-за высокой температуры, давления возле поверхности, а также химического состава атмосферы Венера считается непригодной для жизни. Но фосфин нашли в тех слоях, где раньше некоторые ученые допускали существование микроорганизмов.

Известно, что наличие молекулы фосфина увидели с помощью радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии участвовали астрономы из Университета Манчестера, Кардиффского университета и Массачусетского технологического института.

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По информации СМИ, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Великобритании. Исследование планируют опубликовать в журнале Nature Astronomy.

О том, что на Венере может быть жизнь, говорят уже не впервые. Однако ранее попытки найти ее признаки не удавались из-за крайне экстремальных условий.

Поскольку планета целиком покрыта плотными облаками, из-за чего возникает парниковый эффект и температура на поверхности превышает 450º по Цельсию. Сама атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты.

Тогда признаки жизни стали искать не на поверхности, а в слоях атмосферы Венеры.

Источник: Astrobiology.com

Фото: Dreamstime

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