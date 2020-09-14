В Украине, в конце недели, праздновать Всенародный день отца. Он припадает на третье воскресенье сентября, что в этом году приходится на 20 число месяца.

Всенародный день отца пока неофициальный праздник. В 2009 году Международный центр отцовства и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства предложили эту дату, чтобы подчеркнуть роль отца в семье.

Читайте: День отца в Украине: история праздника и поздравления

Но праздник прижился — в Украине принято в этот день поздравлять отцов.

День Отца 2021

Официально в Украине, День отца приходится на третье воскресенье июня. В 2021 году праздник придется на 20 июня.

Праздник официально назначили 8 мая 2020 года, когда Кабмин одобрил указ президента О Дне отца.

Как поздравить папу с Днем отца 2020

Существует немало вариантов, как поздравить папу с Всенародным днем ​​отца. Главное это сделать ему хорошее воспоминание, который он будет ставить в пример.

Один из лучших вариантов — это неожиданно повезти папы на рыбалку или вечернее велопробег. Также можно устроить тихие посиделки на природе.

Если заранее подговорить всю семью сделать папе сюрприз — это точно запомнится надолго.