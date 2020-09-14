PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Всенародный день отца в Украине — дата

В Украине, в конце недели, праздновать Всенародный день отца. Он припадает на третье воскресенье сентября, что в этом году приходится на 20 число месяца.

Всенародный день отца пока неофициальный праздник. В 2009 году Международный центр отцовства и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства предложили эту дату, чтобы подчеркнуть роль отца в семье.

Читайте: День отца в Украине: история праздника и поздравления

Но праздник прижился — в Украине принято в этот день поздравлять отцов.

День Отца 2021

Официально в Украине, День отца приходится на третье воскресенье июня. В 2021 году праздник придется на 20 июня.

Праздник официально назначили 8 мая 2020 года, когда Кабмин одобрил указ президента О Дне отца.

Как поздравить папу с Днем отца 2020

Существует немало вариантов, как поздравить папу с Всенародным днем ​​отца. Главное это сделать ему хорошее воспоминание, который он будет ставить в пример.

Один из лучших вариантов — это неожиданно повезти папы на рыбалку или вечернее велопробег. Также можно устроить тихие посиделки на природе.

Если заранее подговорить всю семью сделать папе сюрприз — это точно запомнится надолго.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка