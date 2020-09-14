Погода на неделю в Украине с 15 сентября 2020 по 18 сентября 2020

Погода в Украине на неделю предполагается с дождями и грозами.

Во вторник, 15 сентября, синоптики прогнозируют солнечную погоду на всей территории страны.

В западных, северных и центральных областях температура воздуха составит от +24° до +27° днем и от +9° до +13° ночью.

В восточных и южных областях ожидается днем до +29°, а ночью — до +17°.

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В среду, 16 сентября, на всей территории Украины ожидается без осадков.

На Западе и в Центре столбики термометров поднимутся до +28° днем и до +13° ночью. На Севере, Востоке и Юге температура воздуха будет колебаться днем от +23° до +29°, ночью — от +10° до +19°.

В четверг, 17 сентября, дожди с грозами пройдут в западных областях. Температура воздуха от +21° до +28°.

В северных, центральных, восточных и южных областях прогнозируется солнечная погода. Столбики термометров днем поднимутся до +30°, ночью — до +16°.

В пятницу, 18 сентября, почти на всей территории Украины пройдут дожди.

На Западе ожидается переменная облачность, а температура воздуха будет от +12° до +18°.

На Севере, Востоке, Юге и в Центре синоптики прогнозируют дожди. Днем столбики термометров покажут от +15° до +27°, ночью — от +11° до +16°.

Прогноз погоды на сентябрь

Погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно солнечной. Средняя месячная температура составит от + 14 ° до + 19 °, а в горах — до + 12 °.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм, что является нормой для первого месяца осени.