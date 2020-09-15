Компания Apple анонсировала новые “бюджетные” часы Apple Watch SE на презентации 15 сентября.
Эти часы сочетают в себе дизайн новых Apple Watch 6, однако внутри они оснащены механизмами со старых вариантов устройства, в частности, чипом S5.
Кроме того, они не поддерживают функцию постоянно включенного экрана.
Но, несмотря на это, преимуществом устройства является его цена — $279.
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Продвинутый, но более дешевый вариант часов, по словам разработчиков, отлично подойдет для детей, а также пожилых людей. Им будет хватать функционала устройства.
Новые Apple Watch 6
Apple представила новые часы Apple Watch 6.
Новое устройство от компании удивляет функциональным набором и внешним видом.
Цена новых Apple Watch 6 — $399, их можно заказать уже с 15 сентября.
Источник: Apple Event