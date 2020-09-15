Во время презентации Apple представила новые iPad Air 4 и iPad 8.

В частности, iPad 8-го поколения получил чип A12 Bionic, за счет чего стал намного быстрее, чем самые популярные Windows-компьютеры и Android-планшеты.

Корпус у него остался классическим, с большими полями и круглой кнопкой Домой под экраном. Также к новому iPad можно будет докупить защитный чехол с клавиатурой.

Стоить iPad будет $329, $299.

А вот у iPad Air новый дизайн — прямоугольный, как у iPad Pro. Его экран составляет 10,9 дюймов, но нет Face ID. Вместо него в кнопку включения встроили TouchID на боковой грани.

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Также у iPad Air новый процессор A14 Bionic, чего еще не было ни в одном устройстве Apple. Но у него только одна задняя камера и нет Lidar.

Кроме того, благодаря новому чипу, iPad Air может считывать движение рук в воздухе, а не просто прикосновение к экрану. А еще теперь он поддерживает Wi-Fi 6.

Цена iPad Air составляет $599.

Новая iPadOS 14 для планшетов Apple

В июне этого года на конференции WWDC 2020 также представили iPadOS 14 — новую операционную систему для планшетов Apple.

Среди заметных нововведений Apple добавила новый интерфейс боковой панели, который является уникальным для iPadOS. Также новая версия iPadOS включает улучшенную функциональность поиска. В частности, поиск в iPadOS 14 несколько напоминает поиск в macOS.

Кроме того, iPadOS 14 предоставляет расширенную поддержку Apple Pencil.