Во время презентации Apple представила новые iPad Air 4 и iPad 8.

В частности, iPad 8-го поколения получил чип A12 Bionic, за счет чего стал намного быстрее, чем самые популярные Windows-компьютеры и Android-планшеты.

Корпус у него остался классическим, с большими полями и круглой кнопкой Домой под экраном. Также к новому iPad можно будет докупить защитный чехол с клавиатурой.

Стоить iPad будет $329, $299.

А вот у iPad Air новый дизайн — прямоугольный, как у iPad Pro. Его экран составляет 10,9 дюймов, но нет Face ID. Вместо него в кнопку включения встроили TouchID на боковой грани.

Также у iPad Air новый процессор A14 Bionic, чего еще не было ни в одном устройстве Apple. Но у него только одна задняя камера и нет Lidar.

Кроме того, благодаря новому чипу, iPad Air может считывать движение рук в воздухе, а не просто прикосновение к экрану. А еще теперь он поддерживает Wi-Fi 6.

Цена iPad Air составляет $599.

???? #iPadAir in all new colors pic.twitter.com/y8j3YPIxTc

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 15, 2020