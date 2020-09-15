На ежегодной сентябрьской презентации компания Apple представила новые часы Apple Watch 6.

Новинка поражает невероятным дизайном. Кроме того, устройство позволяет измерять уровень кислорода в крови.

Это можно сделать всего за 15 секунд, все благодаря встроенному датчику кислорода.

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Умные часы выпустили в красном, синем, золотом и серо-черном цветах.

Умные часы от Apple

Apple Watch стали неотъемлемой частью жизни современных людей.

Они помогают следить за состоянием здоровья, ритмом жизни и сном.

Последние модели часов оснащены системой измерения уровня кислорода в крови.

Источник: Apple Event