На ежегодной сентябрьской презентации компания Apple представила новые часы Apple Watch 6.
Новинка поражает невероятным дизайном. Кроме того, устройство позволяет измерять уровень кислорода в крови.
Это можно сделать всего за 15 секунд, все благодаря встроенному датчику кислорода.
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Умные часы выпустили в красном, синем, золотом и серо-черном цветах.
Oh that’s hot ???? #AppleEvent #AppleWatchSeries6 pic.twitter.com/uSvqPS1yPh
— Ben Geskin (@BenGeskin) September 15, 2020
Умные часы от Apple
Apple Watch стали неотъемлемой частью жизни современных людей.
Они помогают следить за состоянием здоровья, ритмом жизни и сном.
Последние модели часов оснащены системой измерения уровня кислорода в крови.
Источник: Apple Event