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Apple представила первый фитнес-сервис для Apple Watch Fitness+

Компания Apple представила на сентябрьской презентации первый фитнес-сервис для Apple Watch Fitness+.

Программу тренировок можно приобрести по подписке, цена — $9,99 в месяц или $79,99 в год.

В этой программе часы сами будут включать нужную тренировку, некоторые из них будут со вспомогательным оборудованием, другие — без него.

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Apple Watch Fitness+

Часы будут следить за ходом тренировки. Это не просто видеоролики, а продуманный комплекс, во время которого будут фиксироваться показатели организма.

Во время тренировки программа будет подбадривать человека и сообщать о том, сколько осталось до конца упражнений.

Сервис запустят до конца года.

Новые Apple Watch 6

На сентябрьской презентации компания Apple представила новые часы Apple Watch 6.

Современный вариант умных часов стоит $399.

Заказать его можно уже с 15 сентября.

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