Презентация Apple 2020 — одна из самых ожидаемых для любителей новинок компании. Ее онлайн-трансляция начнется сегодня, 15 сентября, в 20.00 по киевскому времени.

Презентацию будут транслировать из штаб-квартиры Apple Park в Купертино.

Трансляцию презентации Apple 2020 можно будет посмотреть онлайн на Фактах ICTV и официальном YouTube-канале компании.

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Ожидается, что во время просмотра зрители смогут увидеть новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Кроме того, с нетерпением все ждут новую линейку iPhone 12: iPhone 12 iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Однако до сих пор точно неизвестно, можно ли будет ее увидеть уже сегодня. Накануне СМИ сообщали, что Apple могла отложить их выпуск до октября из-за пандемии.