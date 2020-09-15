Флагман Sony — цена и характеристики

Совсем скоро на рынке появится флагман Sony Xperia 5 II. Смартфон будет поддерживать 5G, также в нем есть слоты для двух SIM-карт и он работает под управлением Android.

Размер экрана телефона 6,5 дюйма, а габариты корпуса составляют 166 х 72 х 7,9 мм. Емкость аккумуляторной батареи — 3 860 мА/ч.

Sony Xperia 5 II будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

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Экран будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц.

Также смартфон получил тройную камеру с датчиками изображения разрешением по 12 Мп и 3-кратным оптическим зумом.

Презентация ожидается 17 сентября. Смартфон будет стоить $999.

Смартфоны от Google

В понедельник, 3 августа, технологический гигант официально анонсировал Pixel 4A. Также Google объявил о выходе на рынок еще двух моделей — Pixel 4A 5G и Pixel 5.

Две модели с 5G будут доступны этой осенью, а Pixel 4A уже доступен для предзаказов в онлайн-магазине Google по цене $349.