Гороскоп на неделю, с 14 по 20 сентября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

17 сентября новолуние в Деве в 14.00 по киевскому времени, Солнце в гармоничном аспекте с ретроградным Сатурном. Уверенность и комфорт сейчас в первую очередь зависит от ясности и порядка, появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения, сделать их более эффективными.

Читайте: Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020

Открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Отодвинутые на длительный период дела сегодня могут быть благополучно разрешены. Для окончательного успешного завершения дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного товарища.

Гороскоп для Овнов

В этот период получится разрешить конфликты и разногласия, а также многое изменить в своей жизни. Неделя буде удачной, если решите откорректировать свою деятельность. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители. Они могут вам дать ценный совет, их опыт поможет избежать неудач. Трудный период для людей, которые имеют хронические заболевания — обостряются симптомы, ухудшается течение болезни. Поэтому, особое внимание нужно уделить своему здоровью.

Гороскоп для Тельцов

В этот период избежать неудач поможет самообладание. Кроме того, рационально подходите к тратам, вложениям и расходам на развлечения. Вы можете влиять людей, создавать творческие проекты, отстаивать свои идеи и интересы. Хороший период для анализа существующих взаимоотношений, выяснения вопросов, которые не дают покоя и уверенности. Возможно возобновление личных взаимоотношений с давними партнерами. В течение этой недели вы поймете, с кем из партнеров вам действительно хорошо и с кем вам по пути.

Гороскоп для Близнецов

Вы сможете зарядить оптимизмом своих близких, заставить поверить в свои силы даже тех, кто находится в депрессии. Многое получается легко, без препятствий, но с другой стороны, это порождает лень. В результате – потеря шансов и возможностей. Хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов. Также вы можете получить тайную информацию, а события из прошлого могут о себе напомнить. Подходящее время для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

Гороскоп для Раков

Этот период не подходит для интеллектуального труда, установления контактов с близкими людьми. Партнеры могут нарушать свои обязательства, а общественная нагрузка мешает личной жизни. Сейчас не время для хитрости, успех ваш зависит от вашей честности, самообладания и объективности. Отбросьте эмоции, принимайте решения с холодной головой. Появляются партнеры из прошлого. Придется делать выбор и решать — в каких отношениях вы способны к взаимной поддержке, а в каких нет.

Гороскоп для Львов

Множество хлопот и мелких дел не оставляют места для праздника. Много времени занимают разговоры о здоровье, сбор информации или консультации со специалистами об этом. Вопросы, связанные с работой, снова становятся актуальными, у вас могут изменится обязанности. Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить давние проблемы. Вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности.

Гороскоп для Дев

Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Любовные взаимоотношения могут изменить привычную жизнь. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для укрепления связи, утверждения родительского авторитета. Возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремление к познанию искусства. В это время вы будете спокойны, умиротворенны и уравновешенны. Удачные дни для решения важных деловых вопросов, появляются новые идеи для творческого самовыражения.

Гороскоп для Весов

Решение вопросов совместных финансов, принесут вам дополнительные трудности. Но красивые слова, поступки и то, что называют хорошими манерами, позволяют добиваться от людей желаемого. В это время у вас получится воздействовать на большие коллективы. Не откажите себе в удовольствии посетить общественные или культурные места, где можно встретить знакомых, услышать новости или обзавестись новыми связями. Те, кто еще не обзавелся половинкой, могут надеяться на романтическую встречу, в том числе, с давними партнерами.

Гороскоп для Скорпионов

Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного. Подходящее время для обращения в официальные органы, государственные структуры. Период благоприятен для того, чтобы качественно изменить существующие любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе, мешает вашему развитию. Возможна трансформация дружбы в любовь. Новые взаимоотношения могут быть яркими и страстными, но они краткосрочные.

Гороскоп для Стрельцов

Начинается постепенное движение, развитие, проясняются перспективы, будущее становится понятным. Обстоятельства подталкивают вас к серьезным изменениям — от ремонта до бракосочетания, переезда и т.д. Это хороший период для объяснений с партнерами, выяснения личных и семейных отношений. Проблемы могут возникать из-за недостатка решительности, необдуманности поступков и неуверенности в своих силах. Увеличивается вероятность неправильного распределения средств, поэтому воздержитесь от денежных вложений и покупок.

Гороскоп для Козерогов

Уверенность и комфорт зависят от вашего эмоционального состояния. Старайтесь не принимать рискованных решений, так как велика вероятность отрицательного исхода, из-за чего можно дойти до потери доверия окружающих. У вас могут сформироваться слишком большие требования к жизни, вам может хотеться в обязательном порядке улучшить свое положение, но поспешные действия и внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых будут финансовые потери. Интенсивная работа приводит к повышенной конфликтности в личных и семейных отношениях.

Гороскоп для Водолеев

Ваши отношения проходят проверку на прочность, возможно появление давнего партнера, который послужит катализатором изменений. В течение этого периода возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры. Также вы испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Но будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов.

Гороскоп для Рыб

В это время избегайте споров и конфликтов, из-за общественной деятельности вы теряете ресурсы. Будьте бдительны при составлении доверительных соглашений, избегайте двухзначных фраз. При правильном использовании возможностей этого периода улучшатся личные взаимоотношения. Подходящий период для того, чтобы проанализировать, как вы достигаете своих жизненных целей. Хороший период для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.