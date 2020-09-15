В Украине есть множество маршрутов, куда поехать на осенний отдых. Даже когда нет полноценного отпуска, а всего лишь несколько выходных дней.

Бархатный сезон можно провести по-разному: на морском побережье или в лесу среди сосен. Или же вообще недалеко от дома.

Один из городских пляжей Одессы. Безумно популярный летом курорт сейчас немного опустел. Но людей все равно еще много.

Бархатный сезон в самом разгаре, а цены совсем не осенние. Владельцы ресторанов и пляжных комплексов решили оставить их такими как летом. А вот бюджетный пляжный перекус, наоборот еще и подорожал.

Единственное, на чем сейчас в Одессе можно сэкономить, так это на жилье. Номер в отеле на берегу моря можно снять за 1 300 грн. Квартиру неподалеку пляжа за 500, ахостел 130 грн в сутки. Но, это расценки, если забронируете жилье заранее.

Читайте: Куда можно поехать в Украине: отпуск осенью 2020

Каким же может быть бюджет такой поездки, например, из Киева на уикенд. Дорога 3 тыс. грн, проживание на двоих 2 600 грн, питание на двоих 2 тыс. грн. В общем 7 600 грн.

Село Глебовка. Всего лишь в 40 км от столицы, находим супер живописную природу. Неподалеку Сухолучья, там, где находится бывшая охотничья резиденция беглеца Януковича. Когда-то закрытые от посторонних глаз места сейчас открыты для туристов.

Отдых на берегу водохранилищ в бархатный сезон не менее популярен, чем морской. Поэтому владельцы гостиниц цены, так же как и в Одессе, не снижают.

В среднем сутки здесь обойдутся почти как бюджет морского отдыха 6 900 грн. Но жить будете как в настоящем замке. Плюс дорога 150 грн, обед в ресторане 500 грн — набегает тоже немалая сумма – 4 150 грн. Вариантов для проживания на Киевском море — на любой вкус и кошелек.

Почти 2 десятка километров от Киева и оказываешься как во французской Бургундии. Это один из новых видов отдыха — фуд-туризм.

Владелец улиточной фермы — Михаил Равличенко. На двух гектарах он выращивает несколько миллионов улиток. Михаил отправляет улиток на экспорт и в рестораны.

Такой гастротур можно уместиться в один день и без ночевки. С самыми дорогими вкусностями 400 + 225 грн, экскурсией 100 грн и дорогой 75 грн он обойдется в 800 грн на человека.

В чудесных Карпатах можно отдыхать круглый год. Осенью горы радуют красивыми золотисто-багровыми пейзажами и огромным выбором интересных развлечений. Куда поехать в Карпаты осенью – читайте в материале Фактов ICTV.