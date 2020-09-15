Мандалорец сезон 2 — трейлер смотрите онлайн

Disney выпустила первый трейлер долгожданного второго сезона сериала Мандалорец, который выйдет на Disney + 30 октября.

Трейлер сериала появился на официальной странице в Twitter с подписью: Куда бы я ни пошел, он идет, и, конечно же, в нем присутствует малыш Йода.

Звезда сериала Педро Паскаль недавно заявил, что фанаты увидят множество невероятных моментов во втором сезоне.

— Думаю, ожидания будут превышены. Любовь (фанатов – Ред.) к Звездным войнам будет усилена стероидами, — отметил Паскаль.

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Карл Уэзерс, который играет начальника охотника за головами Грефа Каргу, и актер Кара Дюн Джина Карано вернутся во второй сезон.

The Walt Disney Company переносит премьеры ряда фильмов из-за пандемии коронавируса в мире. В Disney отметили, что специалисты компании решают, как лучше показать фильм зрителям по всему миру.