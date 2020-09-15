Международный день демократии: какой праздник сегодня, 14 сентября

Международный день демократии отмечают ежегодно 15 сентября. Праздник был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году.

Термин демократия происходит от двух древнегреческих слова народ и власть. Этот термин принято переводить как народная власть.

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Демократия — политический строй, который подразумевает метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Именины: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Народные приметы на 15 сентября 2020:

Если весь день будет ясным, то и остальная осень будет теплой.

Красный закат в этот день сулит морозы в скором времени.

Если 15 сентября будет дождь, то это к сухой осень в дальнейшем.

Что нельзя делать 15 сентября 2020:

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя бездельничать в этот день.

Также 15 сентября нельзя ныть, капризничать и жаловаться.

Праздники в сентябре

Календарь праздников на сентябрь 2020 будет богатым, но без государственных дат.

Первый месяц осени не подарит украинцам дополнительных выходных.

Какие праздники в сентябре в 2020 году — читайте на Фактах ICTV.