15 сентября в 20.00 по киевскому времени состоится презентация новых гаджетов от Apple.

Во время мероприятия, которое из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате, покажут усовершенствованные iPad и Apple Watch.

Традиционно Apple должна представить и новый iPhone. Хотя, по информации СМИ, презентация последнего может быть отложена.

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Презентация Apple 2020 — онлайн-трансляция

Новинки от Apple

Ранее инсайдеры сообщали, что во время онлайн-презентации Apple 2020 компания покажет девять новинок.

Среди самых ожидаемых гаджетов — смартфоны, а именно 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовые iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Кроме того, компания покажет умные часы, которые, по предварительной информации, оснащены датчиком измерения уровня кислорода в крови.