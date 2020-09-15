Презентация Apple 2020: iPad 8 и iPad Air, Apple Watch 6 с пульсоксиметром

В штаб-квартире Apple Park в Купертино состоялась ежегодная презентация новинок компании. Показали как ожидаемые всеми новые iPad, Apple Watch, так и некоторые новые сервисы.

Однако пользователи так и не смогли дождаться презентации линейки iPone 12, ее отложили из-за коронавируса.

Подробно о каждой из новинок, которую показали на презентации Apple 2020, — читайте в нашем материале.

iPad 8

iPad 8 получил чип A12 Bionic, за счет чего стал намного быстрее, чем самые популярные Windows-компьютеры и Android-планшеты.

Его корпус остался классическим, с большими полями и круглой кнопкой Домой под экраном. К нему можно приобрести чехол с клавиатурой и стилус Apple Pencil.

Также iPad 8 получил экран диагональю 10,2 дюйма, фронтальную камеру FaceTime HD и порт USB-C.

Цена iPad 8 — $329.

iPad Air

У iPad Air новый прямоугольный дизайн, как у iPad Pro. Его экран составляет 10,9 дюймов, но нет Face ID. Вместо него в кнопку включения встроили TouchID на боковой грани.

Также у iPad Air появился новый процессор A14 Bionic и задняя камера на 12 МП. Планшет поддерживает клавиатуру Magic Keyboard.

Благодаря новому чипу, iPad Air может считывать даже движение рук в воздухе, а не просто прикосновение к экрану.

Планшет есть в красном, зеленом, голубом цветах. Цена — $599.

Читайте: 3D-сканеры LiDAR и 5G: характеристики линейки iPhone 12 слили в сеть

Apple Watch 6

Часы имеют новый двухъядерный процессор S6, основанный на A13 Bionic с iPhone. Кроме того, новая модель может измерять уровень кислорода в крови, а еще следить за тем, как часто пользователь моет руки.

Кстати, их можно будет настроить для членов семьи, даже если они не пользуются іPhone.

Apple Watch 6 можно будет приобрести красного, синего, золотого и серо-черного цвета. Однако стоит учесть, что в коробке не будет USB-зарядки. И все же приятным бонусом является то, что для полной зарядки требуется меньше 1,5 часа.

Цена Apple Watch 6 — $399.

Apple Watch SE

Для тех, кто не может себе позволить Apple Watch 6, представили “бюджетные” часы Apple Watch SE. Они не могут измерять уровень насыщения крови кислородом, однако используют процессор S6.

Также бюджетный вариант оснащен механизмами из старых вариантов, в частности, чипом S5 и не поддерживает функцию постоянно включенного экрана.

Цена Apple Watch SE — $279.

Подписка Apple One

Единая подписка Apple One состоит из трех пакетов:

индивидуальная — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ в iCloud;

семейная — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ в iCloud (до шести членов семьи);

Premier — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ГБ в iCloud.

Apple One стартует осенью и будет доступен с бесплатным 30-дневным пробным периодом.

Сервис Fitness+

Fitness+ — это сервис, где будут доступны групповые и персональные тренировки, а также возможность отслеживать эффективность занятий.

Кроме того, для удобства часы самостоятельно будут включать нужный комплекс тренировок. Также с помощью Fitness+ можно будет включить видео с тренировкой на смартфоне, планшете или телевизоре и повторять все за тренером.

Между тем часы будут считывать данные о пульсе и считать сожженные калории. Программу тренировок можно приобрести за $9,99 (в месяц) или $79,99 (в год).

Несмотря на то, что на презентации Apple 2020 не показали новую линейку iPhone 12, накануне все же появилась информация, какими могут быть некоторые модели.

В частности, iPhone 12 Pro может получить прямоугольный дизайн и сканер LiDAR. Также, предположительно, Apple вернется к прямоугольному дизайну с плоскими гранями, как это было у iPhone 4 и 5.