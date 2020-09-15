LG представила современный смарфон LG Wing с двумя экранами, один из которых поворачивается на 90 градусов. Первый экран имеет размер 6,8 дюймов, второй — 3,9 дюймов. Это первое устройство в новой линейке компании Explorer Project.

Два экрана нужны, чтобы на одном из них выводить главную информацию, а на втором — дополнительную. Это даст возможность смотреть видео и читать комментарии под ним одновременно. Или же играть и параллельно сидеть в соцсетях.

У гаджета также четыре камеры, три из них на 64, 13 и 12 мегапикселей расположены на задней панели смартфона, фронтальная на 32 мегапикселя — выдвижная и находится на верхней части основного экрана.

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Стоимость LG Wing пока уточняется. Смартфон появится в продаже в Южной Корее уже в октябре. Даты поставок в Европу и США, пока неизвестны.

Новый смартфон от Xiaomi

В августе компания Xiaomi заявила о производстве новых смартфонов с подэкранной камерой.

Поклонники устройств этого производителя смогут приобрести новинку в 2021 году.

Цена гаджета пока уточняется.

Источник: LG Mobile Global