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Факты / Lifestyle

Тепло, ясно и без осадков: погода в Украине на 15 сентября (КАРТА)

В Украине на вторник, 15 сентября, синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду.

В западных областях ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем 24°-28°, ночью 11°-15°.

На Севере страны также будет достаточно ясная погода. Воздух прогреется до 27° днем и 16° ночью.

В центральных и восточных регионах также будет ясно, местами облачно. Столбики термометров покажут 23°-27° днем и 12°-15° ночью.

Читайте: С дождями и грозами: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

Жителям южных областей стоит приготовиться к достаточно ясной и теплой погоде. Воздух днем прогреется до 28°, а ночью до 18°.

Погода на 15 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в сентябре

В сентябре 2020 года средняя месячная температура в Украине составит от +14 до +19, а в горах — до +12.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что такие показатели на один-два градуса выше средних многолетних значений, то есть первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

Детально о погоде в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.

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