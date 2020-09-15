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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 15 сентября, лунный день

Во вторник, 15 сентября, Луна пребывает в знаке Лев. Это 27 лунный день.

Этот период для многих будет благоприятным, стоит прислушиваться к мнению окружающих.

Финансовые дела в этот день будут не у всех удачными, поэтому стоит избегать любых банковских операций.

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У большинства людей в этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется склонность к лести.

15 сентября астрологи рекомендуют проводить больше времени с близкими и быть на свежем воздухе. Это поспособствует улучшению самочувствия как морального, так и физического.

Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам.

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