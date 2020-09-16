День учителя 2020 в Украине выпадает на 4 октября. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается в стране в первое воскресенье октября, спустя месяц после того, как в школах начался учебный процесс.

Накануне дня, в пятницу, в каждой украинской школе ежегодно проводятся праздничные мероприятия, дети приходят в учреждения с осенними цветами и поздравляют своих учителей.

В некоторых школах заведено в этот день меняться ролями: ученики старших классов ведут уроки, а учителя отдыхают.

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В воскресенье украинские учителя отмечают профессиональный праздник уже в кругу семьи или друзей.

Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Ежегодно украинцы отмечают ряд неофициальных праздников, среди которых профессиональные.

Есть в этом списке и необычные праздники, например, Всемирный день шопинга, который ожидает украинцев в ноябре.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.