В среду, 16 сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя. Праздник провозглашен международной ассамблеей ООН в 1994 году в специальной резолюции.
В этот день чтится память священномученика Анфима, преподобного Феоктиста Палестинского, мученицы Василиссы Никомидийской, священномученника Аристиона.
Это 259-й день года (260-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 106 дней.
Именины 16 сентября отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.
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Приметы и традиции 16 сентября:
- Если наблюдается гром – погода будет теплой;
- Если целый день солнечная погода – осень будет холодной;
- Замечаете большие муравейники – будет суровая зима.
Что нельзя делать 16 сентября:
- Стоит избегать конфликтов на работе;
- Уборку и стирку стоит отложить на другой день;
- Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.
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