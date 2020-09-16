В среду, 16 сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя. Праздник провозглашен международной ассамблеей ООН в 1994 году в специальной резолюции.

В этот день чтится память священномученика Анфима, преподобного Феоктиста Палестинского, мученицы Василиссы Никомидийской, священномученника Аристиона.

Это 259-й день года (260-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 106 дней.

Именины 16 сентября отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.

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Приметы и традиции 16 сентября:

Если наблюдается гром – погода будет теплой;

Если целый день солнечная погода – осень будет холодной;

Замечаете большие муравейники – будет суровая зима.

Что нельзя делать 16 сентября:

Стоит избегать конфликтов на работе;

Уборку и стирку стоит отложить на другой день;

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.