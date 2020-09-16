Компания Apple 15 сентября представила новые iPad, Apple Watch, однако пользователи так и не дождались линейки iPone 12 — ее отложили из-за коронавируса.

Сам производитель не называет точную дату презентации смартфона, однако некоторые СМИ предполагают, что это произойдет еще осенью.

А издание TechRadar еще в конце июля прогнозировало перенесение даты презентации iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max на несколько недель.

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Финансовый директор Apple Лука Маэстри также в июле говорил, что дата показа нового iPhone состоится на несколько недель позже, возможно, в середине октября.

Какой будет новая линейка iPhone 12

В сети накануне главной презентации появилось видео, на котором, предположительно, видно заднюю часть корпуса iPhone 12 Pro.

Судя по кадрам, Apple решила вернуться к прямоугольному дизайну с плоскими гранями, как это было в iPhone 4 и 5.

Здесь также виден кольцевой модуль новой системы беспроводной зарядки с магнитным позиционированием, что позволит автоматически размещать смартфон в оптимальном положении на зарядке.

Фото: 9to5mac