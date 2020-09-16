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Факты / Lifestyle

Тепло и солнечно: погода в Украине 16 сентября

В среду, 16 августа, погода в Украине будет теплой и солнечной, осадков не ожидается.

На Западе страны днем синоптики прогнозируют температуру от 26 до 29 градусов, ночью жара спадет до отметки 13.

На Севере Украины днем ожидается температура от 23 до 35 градусов, ночью синоптики обещают спад температуры до отметки 13.

Читайте: С дождями и грозами: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

В то же время на Востоке днем ожидается температура от 23 до 25 градусов, ночью похолодает до 12 градусов.

На Юге страны синоптики обещают также теплую погоду. Днем температура будет достигать 29 градусов, ночью ожидается температура от 14 до 16 градусов.

погода 16 сентября

Погода в Украине в сентябре

В сентябре 2020 года средняя месячная температура в Украине составит от 14 до 19 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что такие показатели на один-два градуса выше средних многолетних значений, то есть первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

Детально о погоде в Украине в сентябре — читайте в нашем материале.

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