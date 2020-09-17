В субботу, 19 сентября, на всей территории Украины ожидается сухая погода.

Ночью местами температура воздуха опустится до +3 +5 градусов, а днем поднимется максимум до +20, но только в южных регионах.

На востоке, в центре и северных областях прогнозируют от +15 до +17.

В западных областях +15, на Закарпатье – до +19.

В Киеве без осадков, ночью 4-6, а днем 15-17 градусов тепла.

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В воскресенье, 20 сентября, ожидается небольшое потепление, везде сухо и солнечно.

На юге и на Закарпатье – от +20 до +23, в центре местами +20, в восточных регионах страны и на севере +17 +19.

На западе – от +16 до +18.

В столице сухо, ночью 6-8, днем 17-19 выше нуля.

Резкое похолодание в Украине

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Украине 18 и 19 сентября. Причина – вторжение арктического воздуха.

В эти дни ночью температура на западе, востоке и в центре опустится до +2 +8, местами заморозки от 0 до -3.

При этом средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Постепенное потепление ожидается 23-25 ​​сентября.