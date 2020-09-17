17 сентября женщины с именем Елена празднуют свои именины. Святые с именем Елена в 2020 году почитаются 9 раз. Считается, что нужно праздновать в тот день, который наиболее близок к дате дня рождения.

С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь. Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.

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В Украине и мире, кроме государственных и церковных праздников, существует множество неофициальных дат, которые посвящены, как профессиям, так и отдельным явлениям.

Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.