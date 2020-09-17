День спасателя: короткие поздравления и картинки

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.
Указ о праздновании Дня спасателя подписал в 2018 году президент Украины Виктор Ющенко.
Это профессиональный праздник людей, которые спасают от огня, проводят аварийно-спасательные операции и вносят вклад в дело защиты населения.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Ко Дню спасателя Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления и картинки.
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Ты рожден, чтобы делать добро! Ты спасатель и это звучит гордо, поздравляю с этим прекрасным и незаменимым праздником. Пусть все, что ты делаешь, обернется тебе счастьем и благосостоянием!
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Если что-нибудь случилось,
Если что-то приключилось,
Люди обязательно
Вызовут спасателей.
Днем и ночью вы в работе,
И на помощь к нам придете,
И горяч ваш телефон.
От спасенных вам поклон.
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Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.
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Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.