День спасателя: короткие поздравления и картинки

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

Указ о праздновании Дня спасателя подписал в 2018 году президент Украины Виктор Ющенко.

Это профессиональный праздник людей, которые спасают от огня, проводят аварийно-спасательные операции и вносят вклад в дело защиты населения.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Ко Дню спасателя Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления и картинки.

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Ты рожден, чтобы делать добро! Ты спасатель и это звучит гордо, поздравляю с этим прекрасным и незаменимым праздником. Пусть все, что ты делаешь, обернется тебе счастьем и благосостоянием!

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Если что-нибудь случилось,

Если что-то приключилось,

Люди обязательно

Вызовут спасателей.

Днем и ночью вы в работе,

И на помощь к нам придете,

И горяч ваш телефон.

От спасенных вам поклон.

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Не боишься ты стихии,

Бьешься с лютым ты огнем,

Там где горе и руины,

Помогаешь, день за днем.

Наш спасатель поздравляем,

Будь же счастлив дорогой,

Береги себя, мы знаем,

Что ты лучший, ты герой.

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Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.