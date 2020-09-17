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Факты / Lifestyle

День спасателя: короткие поздравления и картинки

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

Указ о праздновании Дня спасателя подписал в 2018 году президент Украины Виктор Ющенко.

Это профессиональный праздник людей, которые спасают от огня, проводят аварийно-спасательные операции и вносят вклад в дело защиты населения.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Ко Дню спасателя Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления и картинки.

День спасателя

*****

Ты рожден, чтобы делать добро! Ты спасатель и это звучит гордо, поздравляю с этим прекрасным и незаменимым праздником. Пусть все, что ты делаешь, обернется тебе счастьем и благосостоянием!

День спасателя

*****

Если что-нибудь случилось,
Если что-то приключилось,
Люди обязательно
Вызовут спасателей.

Днем и ночью вы в работе,
И на помощь к нам придете,
И горяч ваш телефон.
От спасенных вам поклон.

День спасателя

*****

Не боишься ты стихии,
Бьешься с лютым ты огнем,
Там где горе и руины,
Помогаешь, день за днем.
Наш спасатель поздравляем,
Будь же счастлив дорогой,
Береги себя, мы знаем,
Что ты лучший, ты герой.

*****

День спасателя

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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