День спасателя: лучшие поздравления в открытках и СМС

День спасателя 2020 в Украине отмечается 17 сентября.
Быть настоящим спасателем — значит искренне помогать людям и уметь жертвовать собой ради спасения других.
Ежегодно в День спасателя руководство МВД и ГСЧС награждает лучших представителей профессии.
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Чтобы красиво поздравить всех знакомых и близких, причастных к празднику, Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Днем спасателя 2020 в открытках и СМС.
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В огонь полезешь ты без страшно,
В снежные горы поползешь,
Оденешь акваланг подводный,
И пострадавшего найдешь.
Спасатель наш, хотим поздравить,
Тебя, от всей, от всей души,
И пожелать только победы,
Ну и заветной той мечты.
***
Спасатели мы вас благодарим,
За помощь в трудную минуту.
Ваш труд пред нами не оценим,
И не берете вы с нас валюту.
Все будьте счастливы всегда,
И не болейте никогда.
***
С Днём спасателя готов,
Я поздравить тебя лично.
Труд твой важен и суров,
Ты работаешь отлично.
Пожелаю тебе друг,
Счастья, радости, удачи.
Чтоб решал ты без потуг,
Экстремальные задачи.
Поздравления в открытках
Праздники в сентябре 2020
Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, первый месяц осени пройдет без государственных праздников.
Однако ожидается немало профессиональных праздников — День фармацевта День работника леса, День машиностроителя и другие.
Последний праздник в сентябре — День библиотеки.