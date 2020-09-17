Playstation 5: дата выхода и цена

Компания Sony провела презентацию Playstation 5, а также Playstation 5 Digital Edition.

Анонсированная цена PlayStation 5:

PlayStation 5 — $499;

PlayStation 5 Digital Edition — $399;

Дата выхода PlayStation 5 зависит от страны: 12 ноя новинка появится в США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Австралии и Мексике, а в остальных странах мира приобрести новенькую PS5 можно будет уже 19 ноября.

Презентация проходила в онлайн-режиме: одновременно за новинкой наблюдали несколько миллионов геймеров.

По информации инсайдеров, начало предзаказов в некоторых странах стартует уже в четверг, 17 сентября.

Новинки Xbox Series S и Series X

9 сентября компания Microsoft представила новинку — игровые консоли Xbox Series S и Xbox Series X, запуск продаж которых также запланирован на начало ноября.

Младшая модель Xbox Series S будет стоить $299, а Xbox Series X вдвое дороже — $499.

Начало предзаказа новых консолей от Xbox начнется 22 сентября.