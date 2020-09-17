Магнитные бури 2020 в сентябре: даты магнитных бурь

Магнитные бури в сентябре 2020 будут слабыми и непродолжительными.
В сентябре ожидается лишь два дня, когда будет фиксироваться колебание магнитного поля. Это произойдет в конце месяца.
Магнитные бури в сентябре будут средними, потому не должны отразиться на физическом здоровье. Однако, очень чувствительные люди могут испытать незначительный дискомфорт.
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Магнитные бури в сентябре:
- 29 сентября — средняя буря;
- 30 сентября — средняя буря.
Симптомы во время магнитных бурь:
- мигрень;
- скачки давления;
- ломота в теле и усталость;
- болезненные ощущения в суставах;
- смена настроения;
- бессоница или наоборот слишком длинный сон.
Как облечить состояние во время магнитных бурь:
- чаще бывать на свежем воздухе;
- спать не менее восьми часов в сутки;
- употреблять чистую воду — минимум два литра в сутки;
- не пить алкоголь и не курить в эти дни;
- отказаться от жирного и острого, а также не пить кофе;
- избегать стресса.
Причиной появления магнитных бурь является эхо от взрывов на Солнце. Они могут длиться от пары часов до нескольких дней.
Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.