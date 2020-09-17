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Когда День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — дата

Ежегодно День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии празднуют 30 сентября. София была верной христианкой и так же воспитывала своих детей.

Однако в то время христиан преследовали, поскольку большинство римлян были язычниками. Софию вместе с детьми также бросили за решетку и отправили на суд к императору Адриану.

Он хотел, чтобы семья отреклась от христианской веры, но этого не произошло. Тогда Адриан приказал пытать детей, после чего на глазах у Софии жестоко замучили до смерти Веру, Надежду и Любовь.

Сама София умерла на третий день после того, как похоронила детей.

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Считается, что в этот день женщинам нельзя заниматься хозяйством. Также издавна наши предки верили, что 30 сентября лучше не устраивать свадьбу и помолвку.

Зато стоит не забыть обязательного поздравить с именинами Софию, Веру, Надежду и Любовь.

Несмотря на то, что первый осенний месяц постепенно подходит к концу, все же в календаре церковных праздников на сентябрь осталось еще несколько важных дат.

В частности, 21 сентября православные христиане будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы, а 27 — Воздвижение Креста Господня.

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