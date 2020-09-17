Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 в ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.

Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.

Однако на современных смартфонах, ноутбуках и смарт-часах время переводится автоматически. Хотя перепроверить самостоятельно лишним не будет.

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Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году. Причиной этого шага стала экономия электроэнергии в течение суток.

В Украине впервые часы перевели в 1981 году. В 2011 году переход на зимнее и летнее время хотели отменить, однако инициатива не прижилась.

В мире в наше время переход на зимнее и летнее время применяют в 110 странах.

Запреты до и после перевода часов

Врачи уверяют, что до и после перевода часов нельзя употреблять алкоголь, колбасу, а также жареные блюда.

Чтобы ускорить адаптацию к новому биоритму, стоит две недели контролировать свой рацион.

Что нельзя делать до и после перевода часов на зимнее время — читайте в наше материале.