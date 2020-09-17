PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2020 году

Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 в ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.

Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.

Однако на современных смартфонах, ноутбуках и смарт-часах время переводится автоматически. Хотя перепроверить самостоятельно лишним не будет.

Читайте: Магнитные бури в 2020 — календарь на год

Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году. Причиной этого шага стала экономия электроэнергии в течение суток.

В Украине впервые часы перевели в 1981 году. В 2011 году переход на зимнее и летнее время хотели отменить, однако инициатива не прижилась.

В мире в наше время переход на зимнее и летнее время применяют в 110 странах.

Запреты до и после перевода часов

Врачи уверяют, что до и после перевода часов нельзя употреблять алкоголь, колбасу, а также жареные блюда.

Чтобы ускорить адаптацию к новому биоритму, стоит две недели контролировать свой рацион.

Что нельзя делать до и после перевода часов на зимнее время — читайте в наше материале.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка